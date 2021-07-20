В Украину в ближайшее время с визитом прибудет советник Госдепа США Дерек Чолле

В Украину в ближайшее время с визитом прибудет советник Государственного департамента США Дерек Чолле, вероятно, для обсуждения Северного потока-2, сообщил экс-посол Валерий Чалый.

"В ближайшее время ждем в Украине советника Госдепартамента США (это должность ранга заместителя Госсекретаря) - Дерека Чолле. Дипломат из команды Обамы-Байдена (конечно же близок к госсекретарю Энтони Блинкену) по должности привлекается к специальным визитов и переговоров по конкретным важных актуальных вопросов", - написал Чалый на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что Чолле уже приезжал в Украину в июне 2014 года в ранге помощника министра обороны США для выяснения ситуации с потребностями на месте.

"Учитывая то, что кроме Украины советник Госдепа посетит Польшу - очевидно значительное внимание будет уделено вопросу Северному потока-2", - подчеркнул экс-посол.

Чалый убежден, что будет предмет разговора о ходе и темпах реформ в Украине, в реализации которых украинское государство получает поддержку США, в том числе и финансовую. "Тем более, что в Киеве уже находится в качестве руководителя посольства США в Украине хорошо осведомленный в ситуации Джордж Кент. Не исключаю, что будут переданы и конкретные месседжи, что называется не для распространения", - добавил он.

Чалый назвал визит Чолле "важным для поддержания динамики двусторонних взаимоотношений Украины и США".