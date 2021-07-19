Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, 20 июля, откроет первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Украины Алексей Любченко.

Согласно пресс-релизу, в течение двух дней спикеры будут говорить о государственном видении по возврату трудовых мигрантов, государственных программах по преодолению безработицы, изменению на рынке труда из-за пандемии коронавируса. А также – о новом Трудовом кодексе, цифровизации как неотъемлемой составляющей сферы трудовых отношений. А также о Европейской социальной хартии и Конвенции Международной организации как ориентиры для обеспечения социальных стандартов и занятости украинцев.

Как отмечается, первую сессию посвятят государственному видению по возвращению трудовых мигрантов. Участниками этой части мероприятия станут первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Украины Алексей Любченко, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Португальской Республике Инна Огнивец, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова и народный депутат Леся Забуранная.

Государственные программы по преодолению безработицы обсудят спикеры второй сессии, в частности заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко, представители министерства инфраструктуры, Государственной службы занятости, Государственной службы Украины по вопросам труда, а также народные депутаты.

На тему изменений на рынке труда из-за пандемии коронавируса будут говорить заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, председатель Национального агентства квалификаций Юрий Баланюк, представители Государственной службы занятости и общественные деятели.

Второй день Форума будет посвящен теме изменений на рынке труда и трудовых отношений по требованию времени.

Во время первой сессии спикеры обсудят, какие изменения ждут трудовое законодательство. В частности, заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко, заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, Национальный координатор Международной организации труда в Украине Сергей Савчук, а также директор программы "Школа Министров" Киевской школы государственного управления им. С.Нижнее, юридический советник департамента стратегии Высшего органа Аудита Польши, бывший министр труда Польши Петр Кульпа.

Темой второй сессии будет "Цифровизация как неотъемлемая составляющая сферы трудовых отношений". В обсуждении примут участие председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, советник вицепремьер-министра цифровой трансформации Украины Олег Дробот, представители министерства экономики, Европейской бизнес ассоциации, народные депутаты.

Кроме того, Европейской социальной хартии и Конвенции Международной организации труда как ориентирам для обеспечения социальных стандартов и занятости населения в Украине будет посвящена третья сессия. Среди основных участников министер социальной политики Украины Марина Лазебная, заместитель министра экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, представители Международной Организации Труда в Украине, Верховной Рады и Совета Европы.

Ранее сообщалось, что Форум во вторник, 20 июля, откроет президент Украины Владимир Зеленский.