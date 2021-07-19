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23:03 19.07.2021

Движение транспорта по тоннелю на Елены Телиги восстановили

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Движение транспорта по тоннелю на Елены Телиги восстановили

Движение транспорта по тоннелю на ул. Елены Телиги в Киеве после сильной грозы восстановили, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Над ликвидацией подтопления в туннеле работали две спецмашины спасателей и дорожных служб: использовали мотопомпу и плавающую помпу КАРСа, было задействовано два стационарных насоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тоннель затопило в результате мощного ливня, прошедшего накануне в столице.

"За 40 минут в некоторых районах города выпало до 80% месячной нормы осадков. Пять мощных насосов в туннеле на ул. Елены Телиги не справились со стихией - произошло стремительное наполнение водой тоннеля", - отметили в ведомстве.

В "Киевавтодоре" добавили, что менее чем за час со всех прилегающих улиц и дворов прибыло около 3700 куб. м воды.

Ранее сообщалось, что станции метро "Берестейская" и "Академгородок" из-за непогоды в Киеве были закрыты на вход и выход пассажиров из-за попадания воды в кассовые залы. В переходе к "Берестейской" также были закрыты гермозатворы во избежание попадания воды на пути.

Станция метро "Академгородок", которую из-за попадания воды в кассовый зал закрывали на вход и выход, работает в штатном режиме. Станция метро "Берестейская" также возобновила работу.

Теги: #киев #непогода #украина #транспорт
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