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22:23 19.07.2021

В результате тройной ДТП на Львовщине погибла 2-летняя девочка, еще четыре человека пострадали

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В результате тройной ДТП на Львовщине погибла 2-летняя девочка, еще четыре человека пострадали

На автодороге Киев-Чоп Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух автомобилей, в результате которого погиб 2-летний ребенок и пострадали еще четыре человека, из них также двое детей, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"19 июля, около 17.30, в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате столкновения 2-летняя девочка, пассажирка "Дэу", получила травмы, от которых погиб на месте происшествия. Еще двое детей, мальчики в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, а также еще двое пассажиров, личности которых устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу, их диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 37-летний львовянин водитель автомобиля "Ауди", совершая обгон в неположенном месте, совершил столкновение с автопоездом ДАФ, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу, где ее водитель совершил столкновение с легковым автомобилем "Дэу".

Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и лица всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #украина #дтп_жертвы #львовская_область
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