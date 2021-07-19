Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом мирового сообщества, важным инструментом для этого может быть Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Грузии для участия в Батумской международной конференции, заявил, что безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом мирового сообщества, а важным инструментом для этого может быть Крымская платформа.

"Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент добавил, что будет рад приветствовать собравшихся лидеров Грузии, Молдовы, а также президента Европейского Совета на учредительном саммите "Крымской платформы", которая состоится в Киеве 23 августа.

Зеленский также поблагодарил президента Грузии за освобождение двух украинских граждан - яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко.

"Рад, что сегодня мы возвращаемся в Украину не только с хорошими итогами встречи на высшем уровне, но и с хорошими новостями на человеческом уровне. А именно - возвращаемся с двумя нашими гражданами Украины, которые были задержаны. Я хочу отдельно поблагодарить за помощь и содействие в этом вопросе президента Саломе Зурабишвили", - отметил глава государства.