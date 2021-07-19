Госсекретарь США встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской, сообщают ее соратники

В понедельник в Вашингтоне состоялись встречи экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле, говорится в телеграм-канале политика.

"Они обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, Youtube-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований. Кроме того, она призвала "расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей".

Также экс-кандидат в президенты призвала США дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с действующей властью не будут признаны юридически и аннулируются.

"Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси - посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси - тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона", - заявила Тихановская.

Она предложила "усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим". "Остановка контрактов с режимом и санкции - эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что встреча госсекретаря с Тихановской длилась час.