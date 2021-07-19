Байден серьезно относится к хакерским атакам, будь они из России или Китая - Белый дом

Президент США Джо Байден одинаково серьезно относится к киберугрозам, исходят ли они от России или от Китая, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент очень серьезно относится к проблеме киберактивности: вне зависимости от того, исходит ли эта активность от России или от Китая", - сказала она на брифинге.

Некоторые американские журналисты на брифинге высказали точку зрения, согласно которой Байден, столкнувшись с кибератакой, за которой может стоять Китая, отреагировал менее резко, чем это было в случаях, когда Вашингтон обвинял в хакерских атаках РФ.

Ранее в понедельник Байден заявил, что во вторник ему передадут детальный доклад по ситуации с киберактивностью, к которой может быть причастен Китай.

"Насколько мне известно, завтра мне представят доклад с детальной информацией", - сказал Байден в понедельник, комментируя эту ситуацию в ответ на вопрос журналиста.

Президент добавил, что, насколько он понимает, китайское руководство в большей степени "защищает" тех, кто совершает кибератаки, нежели само осуществляет их.

"Китайские власти... не сами это делают, а защищают тех, кто это делает. Возможно, они создают условия для того, чтобы они (хакеры - ИФ) могли это делать", - отметил американский лидер.

Ранее западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщили, что Вашингтон вместе с ЕС и союзниками по НАТО в понедельник выступил с обвинениями в адрес Китая из-за киберактивности.

Как сообщило ранее в понедельник со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США издание The New York Times, такие действия со стороны Вашингтона и его союзников последовали, в частности, из-за предполагаемой причастности китайских властей к взлому в марте систем электронной почты Microsoft, которые используют крупные мировые компании, правительства, военные подрядчики.

На прошлой неделе Госдеп США заявил, что Вашингтон предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение хакеров, совершающих атаки на стратегически важные американские объекты инфраструктуры.