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20:34 19.07.2021

Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту "Украина - ЕС"

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Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту "Украина - ЕС"

Президенты Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию для участия в Батумской международной конференции провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил ряд инициатив по развитию сотрудничества между Украиной и ЕС, сообщает пресс-служба главы государства

"Владимир Зеленский и Шарль Мишель обсудили подготовку саммита Украина - Европейский Союз, который запланирован на октябрь этого года", - указано в сообщении.

Также Зеленский предложил рассмотреть ряд инициатив для развития практического сотрудничества между государствами "Ассоциированного трио" (Украина, Грузия, Молдова – ИФ) и ЕС, которые должны принести гражданам и представителям бизнеса. В частности, это касается реализации совместных инфраструктурных проектов, взаимодействия в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и обороны, цифрового рынка и торговли.

Глава государства поблагодарил президента Европейского Совета за поддержку в проведении первой встречи в формате "ЕС + Ассоциированное трио" на самом высоком уровне и за готовность содействовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров с Европейским Союзом.

"Очень важно, что вы присутствовали на этой встрече. Наши народы заслуживают европейскую перспективу, учитывая, в частности, то, что объем обязательств наших трех государств по сделкам об ассоциации можно сравнить с обязательствами нынешних стран - кандидатов на членство в ЕС", - отметил президент Украины.

Теги: #ес #подготовка #саммит
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