Visa и Mastercard согласовывают в АМКУ меморандум с НБУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотрит дело о согласовании подписанного платежными системами Visa и Mastercard меморандума с Национальным банком Украины (НБУ) о постепенном снижении предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до 0,9% к июлю 2023 года.

Согласно сообщению на сайте АМКУ в понедельник, соответствующее дело №130-25/15-21-УД начато по распоряжению государственного уполномоченного от 19 июля.

Как сообщалось, НБУ, Visa и Mastercard в мае подписали меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине и обратились с заявлением в АМКУ для получения разрешения на постепенное снижение предельного размера ставок интерчейндж.

Указывалось, что после получения соответствующего разрешения от АМКУ планируется достичь предельного размера ставок комиссии интерчейндж на уровне 0,9% к 1 июлю 2023 года с постепенным снижением этих показателей не более чем до 1,2% с 1 июля 2021 года и не более чем до 1% – с 1 июля 2022 года.