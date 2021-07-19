Взрыв бомбы близ Багдада привел к гибели 15 человек, почти 50 ранены

Не менее 15 человек погибли и 48 получили ранения в результате взрыва бомбы в одном из пригородов Багдада, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на иракскую полицию.

Взрыв прогремел недалеко от рынка в момент, когда очень многие люди покупали продукты перед мусульманским праздником Ид аль-Адха.

Пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Собеседник ЭФЭ отметил, что, как ожидается, число жертв взрыва может вырасти.