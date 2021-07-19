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19:01 19.07.2021

Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда - Зеленский

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Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда с территорий этих стран.

"Мы все знаем, что такое война. Мы должны сделать все, чтобы на земле трех наших стран линии разграничения исчезли навсегда", - заявил Зеленский во время брифинга для СМИ по итогам Батумской международной конференции.

Он отметил, что "начал рабочую поездку в Грузию к линии разграничения с Абхазией".

"Она не только разделяет Грузию и временно оккупированную Абхазию, она отдаляет людей на оккупированной территории от нормального, безопасного и достойного будущего … Боль, которую мы видим сегодня является идентичной той, которую я вижу каждый месяц, когда езжу на линию разграничения в нашей независимой Украине", - сказал президент.

Зеленский добавил, что "в Молдове тоже знают, что такое аннексия, оккупация и линия разграничения".

Теги: #грузия #украина #молдова #война
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