В центре Львова обрушилась стена здания, погиб человек

Человек погиб в результате обрушения стены нежилого здания в центре Львова, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"В 16:39 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во Львове по улице Русская, 8 произошло разрушение стены нежилого здания… Под завалами обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается", - сказано в сообщении.

В то же время в городском совете сообщают, что обвал произошел, когда погибший проводил в данном месте ремонтные работы. В сообщении не указан характер работ, поскольку горсовет не выдавал никаких разрешений на работы в указанном месте.

На месте сотрудники ГСЧС разбирают разрушенные конструкции.