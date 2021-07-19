Зеленский предложил вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Совета.

"Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы (для Украины, Грузии и Молдовы – ИФ) на рассмотрение Европейского Совета", - заявил Зеленский во время брифинга для СМИ по итогам Батумской международной конференции.

Европейский совет - один из семи основных институтов Европейского союза, его главный политический орган. Европейский совет формулирует приоритеты и генеральную линию политики Евросоюза. В европейской практике есть решения и законы, которые можно принять простым большинством голосов или так называемым "квалифицированным большинством": "за" должны быть 55% стран-членов , представляющих 65% населения. Но если речь идет о решениях Евросовета, то они как правило принимаются консенсусом. Заседания Евросовета называются саммитами и проводятся не реже, чем 4 раза в год. В собраниях лидеров ЕС также без права голоса принимают участие председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии. Сейчас эти должности занимают Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.