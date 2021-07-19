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17:55 19.07.2021

Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

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Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

Сотрудники коммунальных предприятий Киева продолжают ликвидировать последствия непогоды в столице, к работам привлечено более 320 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это - почти недельная норма. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали стоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб. Однако сверхурочное количество осадков за короткий промежуток времени привела к подтоплению участков улиц и тротуаров", - заявил по этому поводу мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, ликвидировать последствия непогоды сейчас помогают 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

"Метрополитен пока работает в обычном режиме. На некоторых станциях, в переходах которых были подтопления, последствия непогоды ликвидировали", - добавил Кличко.

В свою очередь, его заместитель Николай Поворозник уточнил, что из-за ливня в Киеве упали почти полторы сотни деревьев.

"К преодолению последствий ливня привлечены все службы города. Во время ливня в столице упали около 150 деревьев. К ликвидации последствий привлечены работники подразделения КАССа, "Киевзеленбуда", районных управлений зеленых насаждений, лесо-парковых хозяйств и управляющих компаний", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

По его словам, в городе все еще наблюдаются подтопления в разных районах, однако часть маршрутов общественного транспорта, которые из-за непогоды были изменены, уже возобновила работу в обычном режиме.

"Из-за повреждения асфальта в Подольском районе до сих пор не восстановили движение троллейбусы № 24, 35 и автобусы № 102, 72. В Деснянском районе из-за подтопления улицы продолжаются работы по восстановлению работы троллейбусных маршрутов № 37, 37-А", - добавил замглавы КГГА.

Как сообщалось, станция Киевского метрополитена "Академгородок", которую из-за попадания воды в кассовый зал закрывали на вход/выход, уже работает в штатном режиме. Станция "Берестейская" также возобновила работу.

Ранее станции метро "Берестейская" и "Академгородок" из-за непогоды в Киеве были закрыты на вход и выход пассажиров из-за попадания воды в кассовые залы. В переходе к "Берестейской" также были закрыты гермозатворы во избежание попадания воды на пути.

Теги: #киев #последствия #непогода
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