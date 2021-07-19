События

17:34 19.07.2021

Зеленский 20 июля откроет Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы"

1 мин читать
Зеленский 20 июля откроет Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы"

Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы", который начнется во вторник, 20 июля, откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Форума в Facebook, в течение двух дней спикеры будут говорить о государственной визии относительно возвращения трудовых мигрантов, государственных программах для преодоления безработицы, изменениях на рынке труда из-за пандемии коронавируса, а также - о новом Трудовом кодексе и цифровизации.

Президент Зеленский, согласно программе, будет выступать в 10:30-10:40 во вторник.

В среду, 21 июля, в 9:30-9:40 выступит первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

 

Теги: #зеленский #форум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 19.07.2021
Встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС - Зеленский

Встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС - Зеленский

15:20 19.07.2021
Зеленский: Нам непонятна целесообразность саммита "Восточного партнерства" без политического наполнения

Зеленский: Нам непонятна целесообразность саммита "Восточного партнерства" без политического наполнения

15:10 19.07.2021
Зеленский: РФ является угрозой не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего континента

Зеленский: РФ является угрозой не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего континента

15:04 19.07.2021
Зеленский: Ориентир Украины - это Соглашение об ассоциации с ЕС

Зеленский: Ориентир Украины - это Соглашение об ассоциации с ЕС

14:16 19.07.2021
Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией

Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией

18:25 17.07.2021
Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

11:09 17.07.2021
Мы помним о трагедии МН17 и верим в привлечение виновных к ответственности – Зеленский

Мы помним о трагедии МН17 и верим в привлечение виновных к ответственности – Зеленский

20:56 16.07.2021
Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

16:23 16.07.2021
Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

15:07 16.07.2021
Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

Встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС - Зеленский

Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине назначен финский дипломат Микко Киннунен

Зеленский: РФ является угрозой не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего континента

В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

ПОСЛЕДНЕЕ

В украинской делегации в ТКГ ожидают от нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине содействия в установлении мира на Донбассе

Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Павлополя, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

В Украине ожидается снижение температуры, местами ливни, град и шквальный ветер

ЕБА ожидает от нового главы МВД борьбы с кражами на дорогах и нарушениями прав интеллектуальной собственности

"Укрпас" внедряет омниканальную систему продажи билетов

Станция метро "Берестейская" в Киеве возобновила работу в штатном режиме

Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине назначен финский дипломат Микко Киннунен

Госдеп: Поставки вакцины Moderna подтверждают крепкую дружбу США с Украиной

Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА