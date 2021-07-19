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17:16 19.07.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Павлополя, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Павлополя, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 19 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. А на севере Луганской обоасти зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - сказано в сообщении в Facebook.

Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Теги: #бпла #оос
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