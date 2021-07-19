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16:51 19.07.2021

В Украине ожидается снижение температуры, местами ливни, град и шквальный ветер

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В Украине ожидается снижение температуры, местами ливни, град и шквальный ветер

В ближайшие двое суток погода в Украине изменится из-за того, что атлантический воздух, перемещающийся из Западной Европы, начнет вытеснять жару на восток, а перемещение атмосферных фронтов принесет не только дожди с грозами, но и значительные ливни, град и усиление ветра.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 20 июля, в Украине кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровненской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°, в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 19-24°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киеве во вторник кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 июля самая высокая температура днем (+34,6°) была в 1936 и 2010 годах, самая низкая ночью (+8,8°) в 1907 годах.

В среду, 21 июля, в Украине дожди, грозы, в центральных, северных, Одесской областях, Карпатах, и на Прикарпатье местами значительные дожди; днем в отдельных районах град.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, местами порывы и шквалы 15-20 м/с,

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°, в западных областях 11-16°; днем 20-25°, в южной и восточной части 26-33°.

В Киеве в среду ночью умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 21-23°.

Утром 19 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 26-28°, в районе Геническа - 30°, в Днепре вблизи Киева - 27°.

 

Теги: #погода
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