ЕБА ожидает от нового главы МВД борьбы с кражами на дорогах и нарушениями прав интеллектуальной собственности

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) ожидает от новоназначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского усиления борьбы с кражами на региональных и национальных дорогах, нарушениями прав интеллектуальной собственности, контрафактом и теневым рынком, а также указывает на необходимость цифровизации работы МВД.

"Для бизнеса и инвестора важны честные и эффективные правоохранительные органы, которые защищали бы, отстаивали интересы прозрачного бизнеса, помогали бы устанавливать верховенство права и справедливость", – цитирует пресс-служба исполнительного директора ассоциации Анну Деревянко в релизе в понедельник.

"Поэтому работы у нового министра действительно много, а системность, беспристрастность и открытость могут оказать большую помощь в этом вопросе", - добавила Деревянко.

Что касается цифровизации, то, по мнению экспертов бизнес-объединения, МВД должно упростить получение разрешительных документов и перевести большинство процедур в онлайн, например, электронную повестку на допрос, выдачу разрешений и перерегистрацию разрешенных видов оружия, получение справок о несудимости.

Ассоциация также указывает на нуждающийся в доработке ряд существующих в онлайн-формате функций.

"Например, есть ряд проблем при электронном оформлении надлежащего пользователя транспортного средства. Ведь руководители предприятий продолжают получать штрафы вместо водителей транспортных средств. Кроме того, не всегда в электронной системе получается заменить одного использующего авто предприятия водителя на другого", – пояснили в ассоциации.

В ЕБА напомнили, что итоги традиционного опроса бизнес-сообщества "Барометр счастья" в последние четыре года подряд демонстрируют худшую оценку уровня безопасности в стране. Согласно последнему опросу, бизнес более всего обеспокоен отсутствием или избирательностью судебной и правоохранительной системы, низкой социальной защищенностью, рейдерством.

В ЕБА представили для нового министра восемь приоритетных направлений, нуждающихся в эффективной работе.

Помимо указанных выше, отмечается необходимость урегулирования ситуации с электронной коммерцией, а именно усиление ответственности бизнеса, нарушающего требования законодательства по е-коммерции, налаживание сотрудничества Киберполиции с Госпродпотребслужбой и другими контролирующими органами.

Кроме того, среди приоритетных для бизнеса направлений ЕБА отмечает решение вопроса незаконного строительства, который остается проблемным, несмотря на созданную на уровне правительства межведомственную рабочую группу из представителей народных депутатов, МВД, Минрегиона, Минюста, Нацбанка и других органов.

В ЕБА также полагают, что Монастырскому следовало бы устранить возможность правоохранительных органов злоупотреблять своими полномочиями, например, при реализации права на применение к предприятиям мер обеспечения уголовного производства как временное изъятие или арест имущества. Подчеркивается, что нередко необоснованное изъятие или удержание имущества приводит к остановке работы компаний и доведению их до состояния неплатежеспособности.

Эксперты ассоциации указывают также на необходимость смены финансирования и подконтрольности некоторых служб.

"Например, коммунальное предприятие "Морская поисково-спасательная служба" (МПРС) финансируется за счет средств морских портов Украины (а именно, корабельного сбора). Однако мировые практики относительно источников финансирования учреждений, на которые возложены функции поиска и спасания на море, свидетельствуют: функция по обеспечению безопасности мореплавания в части осуществления аварийно-спасательных работ является публичной и общественно значимой и финансируется за счет государственного бюджета. Поэтому, несмотря на оптимизацию организации работы государственных институтов, следует отнести МПРС к сфере функционирования ГСЧС, деятельность которой направляется и координируется Кабмином через МВД", – указала ассоциация.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского министром внутренних дел Украины вместо Арсена Авакова.