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16:23 19.07.2021

Встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС - Зеленский

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Встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" в рамках Батумской международной конференции формирует новое региональное измерение для расширения Европейского Союза.

"Встреча в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения Европейского Союза, которое охватит Украину, Грузию и Молдову. Счастлив, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель разделает эту мысль и засвидетельствовал поддержку нашей инициативы", - написал Зеленский в Твиттере после выступления на Батумской международной конференции.

Ранее президент заявил о необходимости поддержки Украины, Грузии и Молдовы со стороны Европейского Союза в противостоянии российской агрессии и предложил предоставить европейскую перспективу им как государствам, которые разделяют общие ценности.

Он также отметил, что ориентиром для Украины является Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а ближайшими целями являются старт имплементации Соглашения о совместном авиационном пространстве, реализация следующего этапа по получению промышленного безвиза и подведение итогов обновления Соглашения об ассоциации с ЕС.

 

Теги: #грузия #зеленский #трио
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