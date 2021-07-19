Компания "Укрпас" внедряет омниканальную систему продажи билетов, сообщил ее директор Максим Скляренко в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы будем (с билетами – ИФ) делать то, что в Украине еще никто не делал: бронирование происходит онлайн, а продажа - офлайн. Это уже привычная практика для украинцев, когда вы что-то заказываете на той же "Розетке", а оплачиваете при получении. Т.е. билет можно будет выкупить в кассе или терминале перед отправлением", - пояснил он.

Скляренко рассказал, что зона приема транспорта на Центральном вокзале Киева расширена: вместо 12 платформ сделали 30. По его оценке, исходя из существующего состояния рынка перевозок, с Центрального автовокзала будет выполняться порядка 200 рейсов в день.

Вся зона посадки будет с ограниченным доступом на вход/выход, что позволит обеспечить учет билетов и повысить безопасность пассажиров. Будут установлены турникеты при выходе на платформы, попасть к автобусу без билета будет невозможно. По одному билету можно будет пройти пассажиру и сопровождающему.

Как сообщил Скляренко, после отладки на Центральном автовокзале омниканальная система продаж плюс турникеты будут внедрены на всех столичных автостанциях.

При этом, отметил он, у "Укрпаса" есть амбиции: расширять бизнес и на другие области страны. "Уже есть автостанции, которые у нас просят IT-решения – по продаже билетов, диспетчеризации", - сообщил Скляренко.

По его словам, сейчас прорабатываются варианты сотрудничества.

"Самой оптимальной видится модель франшизы, но не исключено, что будем входить как партнеры - или в аренду, или в собственность, если будут продавать. Уверен, тема автовокзалов будет интересна всегда, это как хлеб. Людям нужно ездить", - констатировал директор компании.

По оценкам эксперта, в столице до трети билетов продается онлайн, в регионах эта доля гораздо ниже - 5-10%. "Сейчас это (продажа билетов) традиционно офлайновый бизнес, да еще за наличку. Но наша модель интересна всем категориям потребителей – и пассажирам, и перевозчикам. Думаю, уже следующей весной предложенная нами бизнес-модель будет распространяться по регионам – как только у нас будут конкретные метрики по пилотному проекту, которые мы сможем показать", - сообщил Скляренко.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины весной 2020 года продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис". Стартовая цена лота составила 195,9 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Бастион-групп" с предложением 230,89 млн грн.

"Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на пять лет, в Киевской области – минимум на 15 лет.

Компания "Укрпас" создана для эффективного управления пакетом недвижимости. Занимается автостанционным бизнесом и продажей билетов, т.е. услугами для пассажиров и перевозчиков. Арендой помещений и обслуживанием имущественных комплексов занимается "Киевпассервис".

АО "Киевпассервис" в 2020 году получило 17,536 млн грн чистого убытка против 59 тыс. грн чистой прибыли в 2019 году. Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года увеличились на 3,2% - до 251,569 млн грн (243,788 млн грн по итогам 2019-го). Собственный капитал по итогам года составляет 195,963 млн грн, общая дебиторская задолженность за год сократилась почти в два раза - до 4,563 млн грн.