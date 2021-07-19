Станция метро "Берестейская" в Киеве возобновила работу в штатном режиме

Станция метро "Берестейская" возобновила работу, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook.

"Станция "Берестейская" открыта для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, станции метро "Берестейская" и "Академгородок" были закрыты на вход и выход пассажиров из-за попадания воды в кассовые залы. В переходе к "Берестейской" также были закрыты гермозатворы во избежание попадания воды на пути.

Позже было сообщено, что станция "Академгородок" возобновила работу.