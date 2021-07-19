Госдеп: Поставки вакцины Moderna подтверждают крепкую дружбу США с Украиной

Предоставление Украине 2 млн доз вакцины Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19 подтверждает крепкую дружбу США с Украиной, заявляют в Государственном департаменте США.

"Соединенные Штаты стремятся преодолеть глобальную пандемию COVID-19, чтобы создать более безопасный и более защищенный мир. Предоставление Украине 2 миллионов доз вакцины Moderna подтверждает нашу приверженность этой миссии и крепкую дружбу с Украиной", - говорится в сообщении Государственного департамента в Twitter в воскресенье.

Как сообщалось, в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса COVID-19, переданные СШС в рамках глобальной инициативы COVAX.