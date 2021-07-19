События

15:48 19.07.2021

Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине назначен финский дипломат Микко Киннунен

1 мин читать
Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине назначен финский дипломат Микко Киннунен

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 6 июля стало известно о возможном выходе из переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ, швейцарского дипломата Хайди Грау. По данным источников, объявление об уходе Грау ожидалось 21 июля.

Грау занимала пост с декабря 2019 года, сменив австрийского дипломата Мартина Сайдика.

Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии. В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Теги: #обсе #украина #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 19.07.2021
Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО - МИД

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО - МИД

14:54 19.07.2021
Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

08:41 19.07.2021
Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

16:30 18.07.2021
Бельгия открывается для поездок граждан Украины – МИД

Бельгия открывается для поездок граждан Украины – МИД

11:06 18.07.2021
Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

11:01 18.07.2021
Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

10:30 18.07.2021
В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

10:17 18.07.2021
Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

10:10 18.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

09:58 18.07.2021
Украинский институт дипломатии планирует провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной в 2022 году

Украинский институт дипломатии планирует провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной в 2022 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: РФ является угрозой не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего континента

В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

В Киеве закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская": затопило кассовый зал

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС - Зеленский

"Укрпас" внедряет омниканальную систему продажи билетов

Станция метро "Берестейская" в Киеве возобновила работу в штатном режиме

Госдеп: Поставки вакцины Moderna подтверждают крепкую дружбу США с Украиной

Зеленский: РФ является угрозой не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего континента

ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

Последствия непогоды в Киеве ликвидируют 326 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий

Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией

Во время первой экзаменационной сессии на уровень владения госязыком произошел технический сбой - Нацкомиссия

Станция киевского метро "Академгородок" работает в штатном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА