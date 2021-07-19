События

14:54 19.07.2021

Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

2 мин читать
Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, происходил июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% - против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в понедельник.

Таким образом, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов - за вступление Украина в НАТО, 34% - против.

Отмечается, что в течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась – доля населения, поддерживающего это решение, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.

В наибольшей степени вступление в НАТО поддерживают жители западных и центральных областей: в западном регионе за вступление в НАТО проголосовали бы 66%, в центральном регионе - 53%. В южных областях вступление в НАТО поддерживают 34%, против - 35%. На востоке большинство (47%) выступают против вступления Украины в НАТО, 25% - за.

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2007 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%.

Теги: #опрос #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:47 19.07.2021
Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз – 22%

Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз – 22%

12:38 19.07.2021
Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

12:38 19.07.2021
Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

11:55 19.07.2021
Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

11:43 19.07.2021
Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

08:41 19.07.2021
Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

16:30 18.07.2021
Бельгия открывается для поездок граждан Украины – МИД

Бельгия открывается для поездок граждан Украины – МИД

11:06 18.07.2021
Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

11:01 18.07.2021
Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

10:30 18.07.2021
В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

В Киеве закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская": затопило кассовый зал

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

Власти Грузии помиловали одесских яхтсменов, приговоренных к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

Последствия непогоды в Киеве ликвидируют 326 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий

Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией

Во время первой экзаменационной сессии на уровень владения госязыком произошел технический сбой - Нацкомиссия

Станция киевского метро "Академгородок" работает в штатном режиме

Наземный транспорт в Киеве из-за погоды курсирует без соблюдения расписания движения

В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

Станция метро "Академгородок" в Киеве закрыта из-за попадания воды в кассовый зал

В нападении на замглавы АРМА Павленко подозревают трех человек – Офис генпрокурора

В Киеве закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская": затопило кассовый зал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА