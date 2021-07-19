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14:51 19.07.2021

ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

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ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство о вероятном злоупотреблении судьями Верховного суда при вынесении решения о признании противоправным указа президента об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины (КС).

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство о злоупотребления властью судьями Кассационного административного суда Верховного суда", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР в понедельник.

В Бюро пояснили, что 15 июля 2021 года в ГБР поступило заявление от представителя одной из общественных организаций Украины. "Заявитель просил внести сведения в ЕРДР по фату злоупотребления властью судьями в связи с отменой указа президента Украины №124/2021, согласно которому отменен указ президента Украины от 14.05.2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей КС", - рассказали в пресс-службе.

"Действуя в соответствии с требованиями ст.214 УПК Украины, Главное следственное управление ГБР внесло сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией - злоупотребление властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины),"- пояснили в ГБР.

Как сообщалось, Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины Владимиром Зеленским указа экс-президента Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины.

14 июля КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС. Решение КАС ВС может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Теги: #гбр #дело #кс
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