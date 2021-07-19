Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию для участия в "Батумской международной конференции" ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с оккупированной Абхазией, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, Зеленский прошелся по Ингурскому мосту, который является единственным пунктом пропуска в регионе, где пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19, из-за чего местные жители испытывали существенные трудности. Ежедневно этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек. Он также сообщил, что самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

Как отметил президент, во время посещения наблюдательного пункта Абастумани он имел возможность увидеть, как идет оккупация части суверенной территории этой страны.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

Он заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.