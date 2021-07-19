В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

Киев накрыл мощный ливень, за 30 минут выпало 18 мм осадков, что эквивалентно почти недельной норме осадков, сообщается на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Как отмечается в сообщении, техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных "Киевавтодору", выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня, а накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали стоки. Тем не менее, чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. В частности, пять мощных насосов в тоннеле по ул.Телиги не справились со стихией.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации подтоплений на ул.Палладина, ул.Стеценко, пл.Героев Бреста, ул.Кирилловской, ул.Автозаводской, просп.Победы и в других местах.