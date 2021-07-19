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11:55 19.07.2021

Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

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Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

Большинство киевлян поддерживают инициативы городской власти в отношении МАФов, такие как установление единого архитектурного стандарта и запрет на размещение киосков вдоль основных транспортных магистралей, сообщает социологическая группа "Рейтинг" по итогам проведенного опроса.

"74% - поддерживают введение единого архитектурного стандарта для МАФов, 65% - поддерживают продажу права установку МАФов предпринимателям через конкурс в системе Prozorro. Противников этих инициатив 13-14%. Более 50% поддерживают запрет установку МАФов вдоль основных транспортных магистралей и запрет размещения торговых киосков в радиусе 200 метров от выходов из станции метро. Треть - скорее не поддерживают такие инициативы (32% и 36% соответственно)", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в понедельник.

Более 80% опрошенных поддерживают запрет продажи табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. Противников этого - 13% и 19% соответственно.

Более 90% опрошенных согласны с тем, что предприниматели должны нести ответственность за вывоз мусора и уборку территории вокруг своих МАФов, а также с тем, что власти должны лишать разрешений на торговлю МАФы в случае установления фактов антисанитарии.

Более двух третей опрошенных (70%) согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик города, 23% - не согласны.

К недавнему освобождению от торговых киосков 28 подземных переходов столицы положительно относятся 73% опрошенных, 14% относятся нейтрально к этой инициативе киевской власти, 9% - отрицательно.

Опрос был проведен в период с 10 по 14 июля среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Теги: #опрос #маф
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