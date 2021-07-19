Наземный транспорт в Киеве из-за погоды курсирует без соблюдения расписания движения

В Киеве из-за ухудшения погодных условий задерживается движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевпастранс" в понедельник.

"На места направлена ответственная служба города. Введено оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения", - говорится в сообщении.

В КГГА также напомнили, что в настоящее время по техническим причинам на вход и выход закрыты станции метро "Берестейская" и "Академгородок".