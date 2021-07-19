События

12:59 19.07.2021

Станция метро "Академгородок" в Киеве закрыта из-за попадания воды в кассовый зал

1 мин читать
Станция метро "Академгородок" в Киеве закрыта из-за попадания воды в кассовый зал

Станция метро "Академгородок" в Киеве (Святошинско-Броварская линия) закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Об открытии станции будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, ранее из-за попадания воды в кассовый зал была закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская".

 

Теги: #метро #вода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 19.07.2021
В Киеве закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская": затопило кассовый зал

В Киеве закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская": затопило кассовый зал

21:03 15.07.2021
На Харьковщине утонул 17-летний юноша – полиция

На Харьковщине утонул 17-летний юноша – полиция

18:03 15.07.2021
На "красной" линии Киевского метрополитена человек попал под поез

На "красной" линии Киевского метрополитена человек попал под поез

12:58 08.07.2021
"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

05:06 03.07.2021
В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

11:57 02.07.2021
Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

14:46 01.07.2021
Рада ратифицировала рамочное соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой в Луганской области

Рада ратифицировала рамочное соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой в Луганской области

13:13 30.06.2021
Дамба на 107-м км Северо-Крымского канала сооружена на 80%, достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым – Кориневич

Дамба на 107-м км Северо-Крымского канала сооружена на 80%, достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым – Кориневич

09:29 25.06.2021
В Киеве возобновилось движение на синей ветке метрополитена

В Киеве возобновилось движение на синей ветке метрополитена

09:17 25.06.2021
На станции Киевского метро "Майдан Независимости" на рельсы упал пассажир

На станции Киевского метро "Майдан Независимости" на рельсы упал пассажир

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

В Киеве закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская": затопило кассовый зал

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

Власти Грузии помиловали одесских яхтсменов, приговоренных к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

ПОСЛЕДНЕЕ

Наземный транспорт в Киеве из-за погоды курсирует без соблюдения расписания движения

В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

В нападении на замглавы АРМА Павленко подозревают трех человек – Офис генпрокурора

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

ТКГ 20-21 июля рассмотрит нарушения режима тишины на Донбассе и имплементацию Минских соглашений

Защита Януковича истребовала доказательство наличия у Офиса генпрокурора приказа о применении оружия в феврале 2014 года

Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА