Станция метро "Академгородок" в Киеве закрыта из-за попадания воды в кассовый зал

Станция метро "Академгородок" в Киеве (Святошинско-Броварская линия) закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Об открытии станции будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, ранее из-за попадания воды в кассовый зал была закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская".