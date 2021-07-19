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12:55 19.07.2021

В нападении на замглавы АРМА Павленко подозревают трех человек – Офис генпрокурора

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В нападении на замглавы АРМА Павленко подозревают трех человек – Офис генпрокурора

Трем лицам сообщено о подозрении по факту подготовки к совершению тяжкого преступления и причинение по заказу умышленного тяжкого телесного повреждения заместителю председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко.

"В начале апреля 2021 года трое мужчин с целью нанесения тяжких телесных повреждений заместителю председателя "АРМА", нашли исполнителя, которому за денежное вознаграждение предложили совершить преступление, но не убивать его, а только нанести тяжкие телесные повреждения. Для успешного выполнения заказа организаторы предоставили исполнителю всю необходимую информацию о потерпевшем - образ жизни, адрес проживания, место работы, транспортные средства, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию. Также исполнителю был выплачен аванс в сумме $10 тыс., остальные средства он должен был получить после совершения нападения", - сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

В ходе контроля над совершением преступления исполнитель был привлечен к совершению преступления подозреваемыми, совершил имитацию двух выстрелов в потерпевшего, после чего сообщил организаторам о выполнении заказа, говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства подозреваемых в Киеве и Одессе.

Их действия классифицированы по ч.1 ст.14, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Сейчас в Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

4 июня в АРМА, сообщили, что утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на их зампредседателя Павленко, угрозы его жизни нет. "По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет", - говорилось в сообщении.

 

Теги: #нападение #подозреваемые #арма
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