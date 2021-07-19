ТКГ 20-21 июля рассмотрит нарушения режима тишины на Донбассе и имплементацию Минских соглашений

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференций запланированы на 20-21 июля, сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.

"20 июля - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. 21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы", - указывается в сообщении.

На повестку дня вынесены вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, совершенствование контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов.

Также будет рассмотрено возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Нормандской четверки, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - отмечается в сообщении.