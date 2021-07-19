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12:18 19.07.2021

Защита Януковича истребовала доказательство наличия у Офиса генпрокурора приказа о применении оружия в феврале 2014 года

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Защита Януковича истребовала доказательство наличия у Офиса генпрокурора приказа о применении оружия в феврале 2014 года

Сотрудники адвокатского объединения "Aver Lex" требуют от Офиса генерального прокурора Украины обнародовать приказ о применении оружия на Майдане Независимости в центре Киева в феврале 2014 года, которым якобы располагают прокуроры, однако наличие которого не могут подтвердить уже 7 лет, сообщает пресс-служба "Aver Lex" в понедельник.

"На прошлом заседании по делу Майдана прокуроры Офиса генпрокурора в очередной раз заявили о том, что у них якобы имеется приказ о применении в феврале 2014 года во время протестов на Майдане оружия, якобы данный Виктором Януковичем. Подобные заявления сторона обвинения делает уже на протяжении 7 лет. На основании такого приказа и лишь на нем строятся все подозрения по делу. Однако, по сей день никому не известно, что это за документ, документ ли это, и существует ли он вообще", - сказал представляющий интересы экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, прокуратура с 2014 года пытается создать видимость бурной деятельности. "а эти 7 лет были уже и обращение в суд за мерой пресечения, и ходатайства о получении разрешения на проведение расследования по специальной (заочной) процедуре - дважды. Причем, оба раза ходатайства о заочном расследовании были с одной и той же сутью, а разными только "шапками" документов и ошибками. Но еще ни разу сотрудники прокуратуры не вняли нашим требованиям показать обществу и нам сам приказ, на который они постоянно ссылаются и которым пытаются обосновать обвинение", - сказал адвокат.

По словам Сердюка, такое сокрытие от общественности и защиты доказательств говорит о том, что их не существует, а затягивание расследования дела Майдана указывает на стремление Офиса генпрокурора прикрыть свою бездеятельность по привлечению к ответственности реальных убийц правоохранителей и протестующих в феврале 2014 года.

Теги: #защита #янукович
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