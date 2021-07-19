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11:43 19.07.2021

Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

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Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

Половина жителей Киева довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных, 44% - недовольны", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в понедельник.

Отмечается, что жители города лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 29% считают, что страна движется в правильном направлении, 57% - противоположного мнения. Зато 38% оценивают положение дел в городе как правильный, 52% - как неправильный.

Кроме того, удовлетворенность деятельностью мэра превышает удовлетворенность работой президента Украины Владмира Зеленского (довольны 36%, недовольны 57%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (довольны 16%, недовольны 66%).

Опрос был проведен в период с 10 по 14 июля среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Виталий Кличко отмечает в понедельник 50-летний юбилей.

Теги: #кличко #опрос
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