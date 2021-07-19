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11:35 19.07.2021

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

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В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

В понедельник, 19 июля, в Украине ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 19 июля грозы, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По информации УкрГидрометцентра, 19 июля в Карпатах пройдут значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Теги: #грозы #предупреждение
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