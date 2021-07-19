В Киеве ликвидировали пожар на складе в Голосеевском районе

Спасатели ликвидировали возгорание на складе транспортной компании в Голосеевском районе Киева, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 10:55 пожар в Голосеевском районе по ул. Пироговский шлях, 154, ликвидирован", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник в 7:38 19 июля. По состоянию на 8:45 возгорание было локализовано на площади 1 тыс. 200 м кв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 45 человек и 11 единиц техники ГСЧС.