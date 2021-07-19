События

11:23 19.07.2021

В Киеве ликвидировали пожар на складе в Голосеевском районе

1 мин читать
В Киеве ликвидировали пожар на складе в Голосеевском районе

Спасатели ликвидировали возгорание на складе транспортной компании в Голосеевском районе Киева, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 10:55 пожар в Голосеевском районе по ул. Пироговский шлях, 154, ликвидирован", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник в 7:38 19 июля. По состоянию на 8:45 возгорание было локализовано на площади 1 тыс. 200 м кв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 45 человек и 11 единиц техники ГСЧС.

Теги: #киев #склад #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 19.07.2021
В Киеве возник пожар на складе, огонь локализован на площади 1,2 тыс. кв.м

В Киеве возник пожар на складе, огонь локализован на площади 1,2 тыс. кв.м

01:12 19.07.2021
Под Евпаторией горел мусорный полигон

Под Евпаторией горел мусорный полигон

12:57 18.07.2021
В Киеве к вечеру ожидаются гроза, град и шквалы

В Киеве к вечеру ожидаются гроза, град и шквалы

12:25 18.07.2021
В Киеве за сутки 43 человека заболели Covid-19, один умер, 61 выздоровел - мэр

В Киеве за сутки 43 человека заболели Covid-19, один умер, 61 выздоровел - мэр

18:52 17.07.2021
Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

13:14 17.07.2021
В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

10:28 17.07.2021
В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

15:56 16.07.2021
Столичные правоохранители провели обыски в КП "Киевводфонд"

Столичные правоохранители провели обыски в КП "Киевводфонд"

10:02 16.07.2021
В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

04:41 16.07.2021
Пожар на частном складе древесины в Харькове ликвидирован

Пожар на частном складе древесины в Харькове ликвидирован

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

Власти Грузии помиловали одесских яхтсменов, приговоренных к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Половина киевлян положительно оценивают деятельность мэра Кличко – опрос

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидаются грозы

Стартовало обустройство и электрификация второй главной колеи на участке Черноморская-Береговая

В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

Власти Грузии помиловали одесских яхтсменов, приговоренных к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

Из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях Украины

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА