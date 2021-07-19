В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

В Днепропетровской области в больнице скончался украинский военнослужащий, пострадавший в результате обстрела в четверг, 15 июля, сообщила советница главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"На рассвете остановилось сердце нашего земляка... Горбенко Александр Александрович , 29 лет, 15 июля примерно в 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80 процентов. Врачи боролись за жизнь", - написала Губа в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, за сутки 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы.