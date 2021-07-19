События

10:20 19.07.2021

Власти Грузии помиловали одесских яхтсменов, приговоренных к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

3 мин читать
Власти Грузии помиловали одесских яхтсменов, приговоренных к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, приговоренные в Грузии к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, были помилованы и освобождены в понедельник утром, сообщил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии, основатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

"Сегодня в 7 утра они (власти Грузии – ИФ) вынуждены были отпустить двух украинцев и грузина, которых только три дня назад приговорили к четырехлетнему заключению по абсолютно сфабрикованному обвинению в нарушении государственной границы", - написал Саакашвили в Facebook, уточнив, что освобожденный гражданин Грузии является украинцем по происхождению, экс-офицером Службы государственной охраны Грузии Михаилом Батуриным.

По словам политика, этот акт был сделан под давлением президента Украины Владимира Зеленского, "который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду". "По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет", - написал Саакашвили.

"Грузинский режим отступил из-за принципиальной позиции Украины и лично президента Зеленского, а также из-за принципиальности украинских моряков, которым несколько дней назад предлагали помилование, и они от него отказались, заявив, что они не бросят своего грузинского друга, и что украинцы своих в беде не бросают", - добавил он.

По словам Саакашвили, освобожденные украинцы сказали, что отказываются покидать Грузию рейсовым самолетом, а подготовят свою лодку и на ней поплывут обратно в Одессу и доведут до конца свою миссию.

Президент Зеленский выразил благодарность руководству Грузии за освобождение граждан Украины.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, в феврале 2021 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту с просьбой освободить задержанных на борту яхты граждан Украины Дьяченко и Хомича.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани отметил, что украинская сторона уделяет особое внимание задержанию в Грузии Дьяченко и Хомича, и рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее их освобождение.

Несмотря на это, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы. В этом контексте в МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине, а само ведомство призвало грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда.

Теги: #грузия #украинцы #освобождение #яхта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:41 19.07.2021
Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

21:15 17.07.2021
Грузинские оппозиционеры и журналисты на митинге в Тбилиси вновь потребовали отставки премьера

Грузинские оппозиционеры и журналисты на митинге в Тбилиси вновь потребовали отставки премьера

15:05 15.07.2021
Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев - Кулеба

Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев - Кулеба

11:21 15.07.2021
В Турции арестованы трое украинских моряков – МИД

В Турции арестованы трое украинских моряков – МИД

10:42 15.07.2021
Вице-президент Еврокомиссии: положительное решение об открытии ЕС границы для Украины - это вопрос дней

Вице-президент Еврокомиссии: положительное решение об открытии ЕС границы для Украины - это вопрос дней

20:36 14.07.2021
Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, МИД призывает освободить их

Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, МИД призывает освободить их

22:57 12.07.2021
МВД Грузии сообщает о задержании 12 оппозиционеров на акции в Тбилиси

МВД Грузии сообщает о задержании 12 оппозиционеров на акции в Тбилиси

13:50 12.07.2021
Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

20:20 11.07.2021
В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

13:09 11.07.2021
В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Три человека погибло и 9 госпитализировано в результате ДТП возле Луцка

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Стартовало обустройство и электрификация второй главной колеи на участке Черноморская-Береговая

В Днепропетровской области скончался военнослужащий, раненный во время обстрела 15 июля

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

В Киеве возник пожар на складе, огонь локализован на площади 1,2 тыс. кв.м

Из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях Украины

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

Британский премьер и министр финансов уйдут на самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19 главой Минздрава

За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Три человека погибло и 9 госпитализировано в результате ДТП возле Луцка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА