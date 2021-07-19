Число заражений COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 190 млн 426 тыс. 864, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 89 тыс. 30 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 79 тыс. 960 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 609 тыс. 19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 144 тыс. 229, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 414 тыс. 108.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 376 тыс. 574 заболевших, умерло 542 тыс. 214 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 526,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 876 человек, в Индии - 297, Бразилии - 2 тыс. 532.