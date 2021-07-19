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08:41 19.07.2021

Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

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Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, посетит Грузию где подпишет Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции, сообщили в пресс-службе главы государства.

"19 июля 2021 Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Грузию с целью начала деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем", – говорится в сообщении на сайте главы государства в понедельник утром.

Вместе с тем, в рамках визита Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.

Теги: #грузия #украина #молдова #ес
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