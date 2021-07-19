События

08:31 19.07.2021

Из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях Украины

1 мин читать
Из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 170 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

" По состоянию на 7.00 19 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях (Львовская - 92, Волынская - 33, Тернопольская - 17, Черниговская - 11, Закарпатская - 10, Киевская - 4 и Черновицкая - 3)", – сообщается на сайте ведомства утром в понедельник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 18.07.2021
Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

08:33 17.07.2021
Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины

23:47 16.07.2021
Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

07:54 13.07.2021
Из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины

12:32 09.07.2021
В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов - ДТЭК Киевские электросети

В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов - ДТЭК Киевские электросети

08:50 07.07.2021
Из-за непогоды обесточены 9 населенных пунктов в трех областях Украины

Из-за непогоды обесточены 9 населенных пунктов в трех областях Украины

08:30 06.07.2021
Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

08:55 05.07.2021
На Бердянской косе из-за непогоды были обесточены 110 баз отдыха

На Бердянской косе из-за непогоды были обесточены 110 баз отдыха

07:23 05.07.2021
Из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях Украины

19:39 04.07.2021
Режим ЧС вводят в подтопленном районе Крыма

Режим ЧС вводят в подтопленном районе Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Три человека погибло и 9 госпитализировано в результате ДТП возле Луцка

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного жилого дома, где два года назад погибли 8 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский посетит Грузию для подписания Декларации саммита "Ассоциированного трио" и примет участие в работе Батумской международной конференции

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

Британский премьер и министр финансов уйдут на самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19 главой Минздрава

За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Три человека погибло и 9 госпитализировано в результате ДТП возле Луцка

Великобритания с 19 июля снимает связанные с COVID-19 ограничения внутри страны

Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

Киберспортивная российско-украинская команда победила на IEM Cologne 2021

Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Черкассах

Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру, решать гуманитарные вопросы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА