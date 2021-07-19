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08:17 19.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксирован 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 июля 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11 медработников - 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 307 человек, летальных случаев – 5, выздоровели - 187 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в понедельник утром.

Днем ранее, 19 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 677 человек, выздоровели 2 181 385 человек, летальных случаев - 52 731.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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