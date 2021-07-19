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07:58 19.07.2021

Британский премьер и министр финансов уйдут на самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19 главой Минздрава

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Британский премьер и министр финансов уйдут на самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19 главой Минздрава

Глава британского правительства и министр финансов Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак уйдут на самоизоляцию после контакта с главой Минздрава Саджидом Джавидом, заразившимся коронавирусом COVID-19, сообщил британский телеканал Sky News в воскресенье.

Ранее планировалось поместить Джонсона и Сунака под медицинское наблюдение в рамках обкатки пилотной программы, призванной заменить регулярным тестированием уход на самоизоляцию, однако в итоге самоизоляция была признана лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Отмечается, что Джонсон, ранее переболевший коронавирусом, продолжит работу дистанционно.

Результат тестирования на коронавирус у главы Минздрава Великобритании оказался положительным в субботу после того, как в пятницу он принял участие в заседании правительства. Самочувствие министра удовлетворительное, болезнь протекает без сложных симптомов, отмечает Би-би-си.

Теги: #великобритания #премьер #коронавирус #минфин
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