События

07:29 19.07.2021

Три человека погибло и 9 госпитализировано в результате ДТП возле Луцка

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Три человека погибло и 9 госпитализировано в результате ДТП возле Луцка

В результате ДТП в Луцком районе (Волынская обл.) погибло 3 человека, из них 1 ребенок, и 9 пострадало, из низ 6 детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"18 июля в 18.07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Теги: #волынь #дтп_жертвы
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