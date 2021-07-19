Три человека погибло и 9 госпитализировано в результате ДТП возле Луцка

В результате ДТП в Луцком районе (Волынская обл.) погибло 3 человека, из них 1 ребенок, и 9 пострадало, из низ 6 детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"18 июля в 18.07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.