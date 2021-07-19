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07:18 19.07.2021

Великобритания с 19 июля снимает связанные с COVID-19 ограничения внутри страны

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Великобритания с 19 июля снимает связанные с COVID-19 ограничения внутри страны

Правительство Великобритании с понедельника отменяет все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, сообщают местные СМИ.

С полуночи 19 июля ночные клубы смогли вновь открыться, а другим заведениям разрешили работать без ограничений, также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеобращении заявил: "Если мы не сделаем этого сейчас, то мы откроемся осенью, в зимние месяцы, когда вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды".

"Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем? Так что сейчас подходящий момент, но мы должны делать это осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует", - отметил он.

Джонсон также призвал граждан вакцинироваться от COVID-19.

Среди прочих послаблений полностью вакцинированным гражданам, возвращающимся из стран, входящих в "желтый список", кроме Франции, с понедельника не нужно соблюдать 10-дневный карантин.

Тем не менее, остаются в силе требования к самоизоляции после тесного контакта с заболевшим COVID-19.

Между тем, правительства Шотландии и Уэльса сохраняют ряд ограничений. Среди них - обязательное ношение медицинских масок.

Британия занимает седьмое место в мире по числу случаев заражения COVID-19. Так, по данным университета Джонса Хопкинса, в стране за время пандемии зарегистрировано 5 млн 455 тыс. 276 случаев заражения и 128 тыс. 985 летальных исходов.

Теги: #великобритания #снятие #ограничения #коронавирус
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