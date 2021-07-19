Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Черкассах

Вследствие стрельбы в центре Черкасс, два человека госпитализированы, открыто криминальное дело, сообщили в полиции Черкасской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в воскресенье около 15:00 между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

"В результате стрельбы двое мужчин госпитализированы в Третью городскую больницу с телесными повреждениями спины и головы", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Михаил Куратченко.

Сам правонарушитель скрылся в лес. Для его поиска были задействованы батальон полиции особого назначения, экипажи патрульной полиции, правоохранителей Черкасского районного управления полиции и кинологической службы со служебными собаками. За короткое время полицейские обнаружили указанного мужчины.

"Правонарушитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы установили его личность. Это - 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", - добавил Куратченко.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. На месте работала следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции.