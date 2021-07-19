События

03:52 19.07.2021

Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Черкассах

1 мин читать
Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Черкассах

Вследствие стрельбы в центре Черкасс, два человека госпитализированы, открыто криминальное дело, сообщили в полиции Черкасской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в воскресенье около 15:00 между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

"В результате стрельбы двое мужчин госпитализированы в Третью городскую больницу с телесными повреждениями спины и головы", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Михаил Куратченко.

Сам правонарушитель скрылся в лес. Для его поиска были задействованы батальон полиции особого назначения, экипажи патрульной полиции, правоохранителей Черкасского районного управления полиции и кинологической службы со служебными собаками. За короткое время полицейские обнаружили указанного мужчины.

"Правонарушитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы установили его личность. Это - 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", - добавил Куратченко.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. На месте работала следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции.

 

Теги: #стрельба #пострадавшие #черкассы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:30 16.07.2021
В Хмельницкой области в результате взрыва, вероятно, гранаты пострадали шесть человек и ребенок

В Хмельницкой области в результате взрыва, вероятно, гранаты пострадали шесть человек и ребенок

19:42 14.07.2021
В Одессе установлены личности стрелявших на кавказской свадьбе в Фонтанке - источник

В Одессе установлены личности стрелявших на кавказской свадьбе в Фонтанке - источник

19:05 14.07.2021
В Одессе на кавказской свадьбе произошла стрельба, введен план перехват – источник

В Одессе на кавказской свадьбе произошла стрельба, введен план перехват – источник

09:42 11.07.2021
За сутки в медучреждения Львовской области госпитализированы трое пострадавших от укусов змей

За сутки в медучреждения Львовской области госпитализированы трое пострадавших от укусов змей

01:25 11.07.2021
В ДТП в Киеве пострадало 4 человека

В ДТП в Киеве пострадало 4 человека

14:58 08.07.2021
"Укроборонпром", Минрегион и Черкасская обладминистрация намерены создать Центр развития креативной экономики

"Укроборонпром", Минрегион и Черкасская обладминистрация намерены создать Центр развития креативной экономики

12:11 07.07.2021
В Киеве введена спецоперация по задержанию мужчины, ранившего полицейского и гражданского

В Киеве введена спецоперация по задержанию мужчины, ранившего полицейского и гражданского

11:40 07.07.2021
Спецоперация "Гром" введена в Киеве: на Голосеевском проспекте ранены двое полицейских – СМИ

Спецоперация "Гром" введена в Киеве: на Голосеевском проспекте ранены двое полицейских – СМИ

19:37 06.07.2021
В Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту, все госпитализированы - СМИ

В Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту, все госпитализированы - СМИ

18:15 05.07.2021
В Вышгороде возле админздания произошла стрельба, полиция открыла дело

В Вышгороде возле админздания произошла стрельба, полиция открыла дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного жилого дома, где два года назад погибли 8 человек

На границе с РФ в Сумской области ночью напали на украинских пограничников – Госпогранслужба

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру, решать гуманитарные вопросы

Под Евпаторией горел мусорный полигон

Более 60 обысков прошло в белорусских СМИ и у их сотрудников за 10 дней

В Харьковской области в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали

Афганистан отозвал посла из Пакистана

СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

ЕС готов оказать Баку и Еревану содействие в делимитации азербайджано-армянской границы - Мишель

Два сотрудника спецслужбы задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА