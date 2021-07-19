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02:29 19.07.2021

Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру, решать гуманитарные вопросы

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Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру, решать гуманитарные вопросы

Власти Афганистана и мятежники из движения "Талибан"  договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру, сообщает телеканал "Толо-ньюс" со ссылкой на совместное заявление сторон.

В документе, принятом по итогам переговоров в Катаре, также говорится о стремлении Кабула и талибов избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий. Обе делегации согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.

Переговоры в Катаре прошли на фоне завершающегося вывода из Афганистана воинского контингента НАТО. В последние месяцы талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории.

 

Теги: #афганистан #переговоры #талибы
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