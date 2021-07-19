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01:12 19.07.2021

Под Евпаторией горел мусорный полигон

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Под Евпаторией горел мусорный полигон

Возгорание на территории полигона твердых коммунальных отходов в районе курортной Евпатории на западе Крыма удалось потушить, сообщили в пресс-службе МЧС республики в воскресенье.

"Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21 900 тонн, 1095 самосвалов по 20 тонн. По состоянию на 17:00, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар начался 15 июля. Предварительная причина - поджог. Ситуация осложнялась погодными условиями: в Крыму аномально жаркая погода - до 37 градусов. Площадь возгорания достигала 1,8 тыс. кв. м.

В Евпатории проживают порядка 100 тыс. человек, сейчас в городе много отдыхающих. Жители жаловались на запах гари.

Теги: #крым #тушение #пожар
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