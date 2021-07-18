СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

Служба безопасности Украины вызывает министра обороны РФ Сергея Шойгу на 20 июля в Мариуполь для вручения подозрения в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей, сказано в повестке, обнародованной на сайте ведомства в воскресенье.

"Шойгу, 21.05.1955 года рождения, уроженец г.Чадан Тувинской АССР, проживающий в г.Москва Российской Федерации, Вам необходимо появиться в 09.00 20 июля 2021 года в каб. №6 следственного отдела 2 управления (с дислокацией в г.Мариуполь Донецкой области) ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской области к следователю Бутенко Т.А. ... для вручения Вам письменного уведомления о подозрении в уголовном производстве ... и проведения при Вашем участии следственных (процессуальных) действий в данном уголовном производстве", – говорится в повестке.

Уголовное производство, по которому вызывают Шойгу, открыто 21 июля 2014 по ч.3 ст.27, ч.5 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей или других тяжелые последствия) УК Украины.