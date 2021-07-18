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20:33 18.07.2021

ЕС готов оказать Баку и Еревану содействие в делимитации азербайджано-армянской границы - Мишель

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ЕС готов оказать Баку и Еревану содействие в делимитации азербайджано-армянской границы - Мишель

ЕС готов при необходимости оказать содействие Азербайджану и Армении в проведении делимитации государственной границы, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"ЕС готов приложить усилия для достижения прогресса по различным направлениям. Например, в вопросе делимитации границы (между Азербайджаном и Арменией - ИФ). Мы готовы направить европейских экспертов по этому вопросу и если в этом будет необходимость и пожелание, то Европа готова осуществлять и мониторинг", - сказал Мишель в воскресенье в Баку на совместной с президентом Азербайджана пресс-конференции.

По его словам, также есть необходимость в обсуждении вопроса приграничного спора между Азербайджаном и Арменией.

Мишель добавил, что ЕС надеется на скорое разрешение проблемы минных карт в Карабахе и удерживаемых лиц.

Теги: #ес #граница #армения #азербайджан
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